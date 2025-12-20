Valeria e Flaminia | 10 anni di vita con un cuore artificiale sono tra le pazienti più longeve al mondo

Bergamo. Valeria Pedretti, classe 1945, e Flaminia Rossi, classe 1947, non hanno molto in comune: Valeria è una suora all'Istituto Palazzolo di Bergamo che si prende cura delle sue consorelle anziane o malate; Flaminia è una casalinga con la passione per i viaggi. C'è però qualcosa che le unisce ed è un legame tanto forte quanto la loro voglia di vivere: entrambe da 10 anni vivono con un cuore artificiale perché, per questioni anagrafiche, non hanno potuto, nel 2015, essere candidate al trapianto, gold standard nella cura dell'insufficienza cardiaca terminale, che cioè non risponde più alle cure e obbliga a ricoveri ripetuti, con una prognosi spesso infausta.

