Valentina Squillace uccisa da un tir a Savona | autista negativo ai test si indaga sulle ore alla guida
L’autista del tir risultato negativo ad alcol e droga è indagato per omicidio stradale. Il mezzo procedeva lentamente, ma resta da chiarire se sia passato con il rosso o alla ripartenza abbia investito Valentina sulle strisce. Da chiarire anche se avesse accumulato troppe ore alla guida. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragedia a Savona dove una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy e Benech. È successo intorno alle otto del mattino, mentre la studentessa, che frequentava giurisprudenza all'Università di Genova
