Valentina Squillace uccisa da un tir a Savona | autista negativo ai test si indaga sulle ore alla guida

L’autista del tir risultato negativo ad alcol e droga è indagato per omicidio stradale. Il mezzo procedeva lentamente, ma resta da chiarire se sia passato con il rosso o alla ripartenza abbia investito Valentina sulle strisce. Da chiarire anche se avesse accumulato troppe ore alla guida. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Tragedia a Savona dove una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy e Benech. È successo intorno alle otto del mattino, mentre la studentessa, che frequentava giurisprudenza all’Università di Genov; Agganciata dal tir e trascinata per 60 metri. Così è morta a 22 anni Valentina Squillace; Savona, Valentina Squillace uccisa da un tir mentre attraversava. «Trascinata per 60 metri»: aveva 22 anni; Valentina Squillace, morta la studentessa 22enne travolta da un camion a Savona e trascinata per metri.

valentina squillace uccisa tirValentina Squillace, uccisa da un tir a Savona: autista negativo ai test, si indaga sulle ore alla guida - Secondo quanto emerso, il tir procedeva a velocità molto ridotta, compatibile con il traffico congestionato di quell’ora. fanpage.it

valentina squillace uccisa tirValentina Squillace travolta a Savona, aperto fascicolo per omicidio stradale: indagato autista del tir - La Procura di Genova apre l'indagine per omicidio stradale dopo la morte di Valentina Squillace, 22 anni, travolta e uccisa da un tir a Savona ... fanpage.it

valentina squillace uccisa tirValentina Squillace travolta e uccisa dal Tir a Savona, aperto fascicolo per omicidio stradale: indagato l’autista - Atto dovuto per accertare l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita la studentessa di Giurisprudenza di 22 anni ... msn.com

