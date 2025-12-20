Valentina Squillace uccisa da un tir a Savona | autista negativo ai test si indaga sulle ore alla guida

L’autista del tir risultato negativo ad alcol e droga è indagato per omicidio stradale. Il mezzo procedeva lentamente, ma resta da chiarire se sia passato con il rosso o alla ripartenza abbia investito Valentina sulle strisce. Da chiarire anche se avesse accumulato troppe ore alla guida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragedia a Savona dove una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy e Benech. È successo intorno alle otto del mattino, mentre la studentessa, che frequentava giurisprudenza all’Università di Genov; Agganciata dal tir e trascinata per 60 metri. Così è morta a 22 anni Valentina Squillace; Savona, Valentina Squillace uccisa da un tir mentre attraversava. «Trascinata per 60 metri»: aveva 22 anni; Valentina Squillace, morta la studentessa 22enne travolta da un camion a Savona e trascinata per metri.

