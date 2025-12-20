Val Venosta la tragedia di Laudes | due bambini si perdono uno cade dalla roccia e muore a 11 anni

Cosa è successo. Ricostruita la dinamica dell’incidente costato la vita a un bambino di dieci anni È stata chiarita la dinamica del tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 19 dicembre a Laudes, piccola frazione di Malles, in Val Venosta, che è costato la vita a un bambino di dieci anni, identificato con le iniziali J. A.. Il ragazzino si trovava in compagnia di un amico di undici anni, R., entrambi residenti in zona. I due avevano detto ai genitori di voler andare a giocare al parco giochi del paese, come spesso accade in una comunità di appena 600 abitanti, dove tutti si conoscono. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

