Conoscete il Somerset, la meta di cui si parla? Siamo andati a scoprire The Newt, una fattoria con camere molto speciale tra camini accesi, spa e giardini d'inverno, con piscine calde. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vacanze di Natale, ma non in Lapponia: è questo il posto più magico delle Feste? (Con una spa da film)

Leggi anche: Organizzare un menù di Natale senza glutine non è più un rompicapo da chef stellati, ma un’occasione per trasformare la tavola delle feste in un piccolo capolavoro di creatività, inclusione e… meraviglia. Perché il bello del Natale è questo: sedersi insieme, condividere, assaggiare tutto senza timori. E se qualcuno in famiglia è celiaco, niente panico: oggi la cucina gluten free è più ricca, gustosa e scenografica che mai. L’Associazione Italiana Celiachia lo sa bene e mette a disposizione consigli, ricette e idee furbe per rendere ogni piatto impeccabile e ogni invitato felice

