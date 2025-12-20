Utrecht-PSV domenica 21 dicembre 2025 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il PSV, capolista isolato del campionato olandese, farà visita all’Utrecht prima di un breve ma meritato riposo. Un avversario ostico sulla carta, ma quella di casa non è più la squadra della scorsa stagione quando si classificò al quarto posto. Gli uomini di Ron Jans infatti sono tornati a vincere in Coppa pochi giorni fa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Utrecht-PSV (domenica 21 dicembre 2025 ore 12:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici

