Utrecht-PSV domenica 21 dicembre 2025 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Utrecht e PSV, in programma domenica 21 dicembre 2025 alle 12:15, vedrà affrontarsi due squadre con obiettivi diversi. Il PSV, attualmente in testa alla classifica del campionato olandese, cerca di consolidare la propria posizione, mentre l'Utrecht tenta di ottenere punti utili per migliorare la propria classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici dell'incontro.

Il PSV, capolista isolato del campionato olandese, farà visita all'Utrecht prima di un breve ma meritato riposo. Un avversario ostico sulla carta, ma quella di casa non è più la squadra della scorsa stagione quando si classificò al quarto posto. Gli uomini di Ron Jans infatti sono tornati a vincere in Coppa pochi giorni fa.

