Utile di Rosneft a picco e prezzi del petrolio giù l’energia e i mal di testa della Russia

Non è ancora un tracollo, ma sicuramente un elemento di estrema attenzione: il crollo dei profitti di Rosneft, il colosso del petrolio di Stato della Federazione Russa, e il calo dei prezzi del greggio indicano che una fase di vacche grasse alimentate dal florido mercato degli idrocarburi esportati da Mosca si è, almeno per ora, chiusa. L’energia sta dando poche soddisfazioni alla Russia in questo finale di 2025. A inizio dicembre, infatti, Rosneft ha riportato i conti trimestrali che hanno manifestato un calo degli utili del 70% nei primi nove mesi dell’anno dal 2024 al 2025. Rosneft, profitti in calo per il gigante del petrolio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

