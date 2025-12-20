Usa | Colpiti 70 obiettivi in Siria

8.30 Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi in attacchi all'Isis in Siria "Colpiti più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e artiglieria. Anche le Forze Armate giordane hanno fornito supporto con jet da combattimento", si legge in un post su X dell'ammiraglio Brad Cooper,comandante del Centcom. "Continueremo a dare la caccia senza sosta ai terroristi che cercano di nuocere a Usa e ai partner". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

