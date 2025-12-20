Usa colpiscono oltre 70 obiettivi Isis Trump | Ritorsione molto seria
Le forze armate statunitensi hanno avviato l'operazione "Occhio di falco" colpendo oltre 70 obiettivi dello Stato islamico in Siria, in quella che il presidente Donald Trump ha definito una "ritorsione molto seria" per l'attacco avvenuto una settimana prima a Palmira, nel quale erano stati uccisi tre cittadini americani. Secondo Washington, l'azione era stata compiuta da un singolo militante dell'Isis. Gli Stati Uniti hanno inoltre informato Israele in anticipo dei raid, ha riferito un funzionario dell'amministrazione Trump ad Axios. Il Comando centrale Usa (Centcom) ha reso noto che l'operazione ha interessato più località della Siria centrale e ha impiegato caccia, elicotteri d'attacco e artiglieria, con oltre 100 munizioni di precisione contro infrastrutture e depositi di armi del gruppo jihadista. 🔗 Leggi su Iltempo.it
