Urbanistica il sindaco | Terim residenze sociali al posto dell’ex fabbrica
Sono undici le proposte arrivate nella seconda finestra prevista dalla giunta per presentare da parte di privati manifestazioni d’interesse con l’obiettivo di applicare il Piano urbanistico generale. Il sindaco Massimo Mezzetti l’ha anticipato a Trc. Questa seconda finestra, che faceva seguito alla prima scaduta lo scorso 20 agosto e nella quale sono state presentate sette proposte, si è chiusa alla mezzanotte di giovedì. Tra le proposte Mezzetti ne ha voluta svelare una che riguarda la rigenerazione dell’ex Terim a Baggiovara, dove si realizzavano cucine fino al 2013 quando, nonostante un tentativo di salvataggio, i più di 300 dipendenti dovettero arrendersi alla chiusura dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
