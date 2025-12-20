Uomo e donna trovati morti in casa nel comasco | Forse omicidio-suicidio

Sono stati rinvenuti i corpi di un uomo e di una donna in una abitazione di Ronago, nel Comasco. Le cause della morte non sono ancora ufficialmente accertate, ma si ipotizza un episodio di omicidio-suicidio. Le autorità stanno indagando per fare luce sulla vicenda e chiarire quanto accaduto.

I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti del Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime.

