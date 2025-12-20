Uomo e donna trovati morti in casa nel comasco | Forse omicidio-suicidio L' allarme dato dal figlio di lui

Nella frazione di Ronago, nel comasco, sono stati rinvenuti i corpi di un uomo e una donna di circa settant'anni. L'allarme è stato dato dal figlio di lui, e al momento si ipotizza un episodio di omicidio-suicidio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

