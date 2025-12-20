Uomini e Donne Sossio accusa Ursula la dura replica dell’ex dama | Non gli ho mai proibito di…

Recentemente, Ursula Bennardo ha risposto alle accuse di Sossio Aruta sui social, in merito a presunte restrizioni e incomprensioni. La questione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, portando alla luce tensioni passate tra i due. Di seguito, si presenta la replica di Ursula, che chiarisce la propria posizione rispetto alle affermazioni di Sossio.

Ursula Bennardo risponde alla accuse di Sossio Aruta sui social, il duro sfogo dell’ex dama di Uomini e Donne. Continua ad essere molto teso il rapporto tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo dopo la fine della loro storia d’amore. Da quando si sono detti addio gli ex volti di Uomini e Donne si sono spesso attaccati sui social. Ursula Bennardo (Screen Ig @ursulabennardo) In varie occasioni lui si è lamentato del fatto che l’ex compagna gli impedisca di vedere la figlia, Bianca. Sui social si è di nuovo scagliato contro di lei accusandola di avergli impedito di essere presente al saggio della bambina, questa volta però lei non è rimasta in silenzio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Uomini e Donne Sossio accusa Ursula, la dura replica dell’ex dama: “Non gli ho mai proibito di…” Leggi anche: Ursula Bennardo torna a Uomini e Donne? Le rivelazioni dell’ex dama Leggi anche: Uomini e Donne, Sossio Aruta e l’attuale rapporto con Ursula Bennardo: le rivelazioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Uomini e Donne, Sossio Aruta accusa Ursula Bennardo di impedirgli di andare al saggio della figlia: la piccata replica dell’ex dama - Sembra non finire più la diatriba social tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. isaechia.it

Sossio Aruta di Uomini e Donne: nuova fidanzata e rapporti pessimi con l’ex Ursula Bennardo/ “Guerra in atto” - Sossio Aruta di Uomini e Donne: tra la nuova fidanzata e rapporti pessimi con l'ex Ursula Bennardo: "Guerra ancora una guerra in atto" ... ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Sossio Aruta parla dei rapporti con Ursula Bennardo: “Spero possa rifarsi una vita al più presto perché…” - ”. isaechia.it

L’amicizia tra uomini e donne nel ricordo di Rob Reiner - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.