Un’ora e 47 minuti tra la vita e la morte | Giada 19 anni salvata al Civico di Palermo dopo un arresto cardiaco

Miocardite fulminante dopo l'influenza: il collasso improvviso e la corsa disperata in ospedale La notte del 26 novembre scorso Giada, 19 anni, è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo in condizioni disperate. Un arresto cardiaco improvviso, provocato da una miocardite fulminante conseguenza di un'infezione influenzale contratta durante una recente vacanza in Lapponia, l'ha portata a un passo dalla morte. Quando la giovane è stata presa in carico dal dipartimento di emergenza, il quadro clinico era già gravissimo: il cuore non riusciva più a garantire una circolazione efficace e il rischio di danni cerebrali irreversibili era altissimo.

