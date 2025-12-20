Uno spicchio di Sanremo a Senigallia grazie al pre festival con Bartoletti.

"Sanremo Canta l’Italia", lo spettacolo con Marino Bartoletti sarà alla Fenice l’8 febbraio alle 17, ad anticipare l’edizione 2026 del Festival della Canzone Italiana. Un viaggio attraverso la canzone italiana con la voce solista di Vanessa Chiappa e Riccardo Foresi, l’orchestra da camera Sinfonietta Gigli Bettino Padovano Pop Esemble, diretta da Roberto Molinelli. La voce della storia sarà quella di uno dei giornalisti più amati, Marino Bartoletti. Ad incontrarsi sul palcoscenico saranno musica, parole e memoria. Un pomeriggio per entrare nel vivo del Festival della Canzone Italiana che quest’anno si svolgerà a Sanremo dal 24 al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Festival della canzone via da Sanremo? Clamoroso, spunta il nome di Senigallia per ospitarlo - Spunta anche il nome di Senigallia tra le possibili città che potrebbero ospitare dal 2027 il Festival della canzone italiana, in forma itinerante, mentre il Comune è già al lavoro per un ... corriereadriatico.it

