Uno dei giochi più attesi del 2026 è già in forte sconto | meglio non lasciarselo scappare

Il 2026 si preannuncia un anno particolarmente ricco di uscite degne di nota, tra queste anche la nuova IP di Capcom, un videogame distante dai classici dell'azienda nipponica sia per tematiche che per modalità di gameplay, ma che sembra poter diventare già da adesso quantomeno un cult, se non proprio una perla di questa generazione. Probabilmente sarà per l'estetica sci-fi che mi affascina sin da quando ero bambino e che mi ha reso un fan sfegatato della prima trilogia di Star Wars – ho consumato anche la seconda e visto più volte anche la terza rientrando in pieno nello stereotipo ben racchiuso dall'Uomo dei Fumetti che fuori dal cinema commentava il nuovo film di Lucas come "Il peggiore della saga, l'ho visto solo 13 volte" – e che mi ha portato ad apprezzare Asimov, ma sin dal primo teaser sono stato catturato da Pragmata.

