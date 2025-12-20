Università Crisanti | In 40 anni non sono a conoscenza di un concorso di cui non si sapesse prima il vincitore
“In 40 anni di carriera non sono a conoscenza di un concorso universitario di cui non si sapesse prima il vincitore”. Così il professor Andrea Crisanti, microbiologo, docente all’Università di Padova e all’Imperial College di Londra e oggi senatore del Partito Democratico, sul suo profilo Instagram, pubblicando l’estratto di un suo intervento. Il post è stato visto da quasi tre milioni di persone e rilanciato migliaia di volte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Il dramma di Nikola Topic, a solo 20 anni ha un cancro ai testicoli: “Non voleva si sapesse”
Leggi anche: Sostegno Indire/Università tre anni di servizio: 13mila i docenti iscritti al primo corso. Sì iscrizione al concorso PNRR
Crisanti: «In 40 anni di carriera non sono a conoscenza di un concorso universitario di cui non si sapesse prima il vincitore» - L'intervento al Parlamento postato su Instagram dal professore è un atto d'accusa al sistema ... msn.com
Università, Crisanti: "In 40 anni non sono a conoscenza di un concorso di cui non si sapesse prima il vincitore" - (LaPresse) "In 40 anni di carriera non sono a conoscenza di un concorso universitario di cui non si sapesse prima il vincitore". stream24.ilsole24ore.com
Concorso all'università di Verona per il figlio dell'ex rettore Nocini, Andrea Crisanti: «I bandi Tutti su misura, ne proposero uno pure a me. Così i talenti scappano all’estero» x.com
Queste parole del Crisanti rappresentano il disvelamento di un segreto finto. Cosa significa Che tutti sanno. Crisanti ci rivela numeri, statistiche. Nessuno ha fatto nulla. Non credo farà nulla neppure il governo Meloni. Le università italiane continueranno a sp - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.