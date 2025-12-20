Università Crisanti | In 40 anni non sono a conoscenza di un concorso di cui non si sapesse prima il vincitore

“In 40 anni di carriera non sono a conoscenza di un concorso universitario di cui non si sapesse prima il vincitore”. Così il professor Andrea Crisanti, microbiologo, docente all’Università di Padova e all’Imperial College di Londra e oggi senatore del Partito Democratico, sul suo profilo Instagram, pubblicando l’estratto di un suo intervento. Il post è stato visto da quasi tre milioni di persone e rilanciato migliaia di volte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

