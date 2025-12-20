Unitas Sciacca ultimo sforzo | a San Vito per chiudere il 2025 con un sorriso
Una trasferta insidiosa chiuderà il girone di andata dell’Unitas Sciacca nel campionato di Eccellenza. La formazione neroverde guidata da Totò Brucculeri sarà impegnata domani sul campo del Città San Vito Lo Capo, squadra reduce da tre risultati utili consecutivi, che occupa la quarta posizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Coppa Italia: Unitas Sciacca pronta alla sfida con il Licata
Leggi anche: Unitas Sciacca, neroverdi pronti per la sfida con il Don Carlo Misilmeri
Coppa Italia, l'Unitas Sciacca elimina il Partinicaudace e conquista la finale - L’Unitas Sciacca conquista la finale di Coppa Italia di Eccellenza per il secondo anno consecutivo. agrigentonotizie.it
Coppa Italia, Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace - 0 dell’andata, i neroverdi arrivano a questa sfida con la consapevolezza di avere un piccolo vantaggio, ma soprattutto con la determinazione di chi vuole conquistare la seconda finale consecu ... agrigentonotizie.it
Rmk Sciacca. . UNITAS SCIACCA IN FINALE REGIONALE DI COPPA ITALIA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.