Unitas Sciacca ultimo sforzo | a San Vito per chiudere il 2025 con un sorriso

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una trasferta insidiosa chiuderà il girone di andata dell’Unitas Sciacca nel campionato di Eccellenza. La formazione neroverde guidata da Totò Brucculeri sarà impegnata domani sul campo del Città San Vito Lo Capo, squadra reduce da tre risultati utili consecutivi, che occupa la quarta posizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Coppa Italia: Unitas Sciacca pronta alla sfida con il Licata

Leggi anche: Unitas Sciacca, neroverdi pronti per la sfida con il Don Carlo Misilmeri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

unitas sciacca ultimo sforzoCoppa Italia, l'Unitas Sciacca elimina il Partinicaudace e conquista la finale - L’Unitas Sciacca conquista la finale di Coppa Italia di Eccellenza per il secondo anno consecutivo. agrigentonotizie.it

Coppa Italia, Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace - 0 dell’andata, i neroverdi arrivano a questa sfida con la consapevolezza di avere un piccolo vantaggio, ma soprattutto con la determinazione di chi vuole conquistare la seconda finale consecu ... agrigentonotizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.