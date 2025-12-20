Un’emozione olimpica Mazzi porta la Fiamma | Si avvera il mio sogno
Daniela Mazzi, ex campionessa di equitazione, sarà tedoforo della Fiamma Olimpica di ’Milano Cortina 2026’ nel suo passaggio alla Spezia in programma il 9 gennaio, in occasione della 33ª tappa del viaggio della Fiamma nelle città italiane. Il viaggio, iniziato il 26 novembre dallo storico sito archeologico di Olimpia con l’accensione del tradizionale fuoco, è arrivato a Roma il 4 dicembre, da dove ha iniziato il suo percorso attraverso ogni regione italiana. Il passaggio della Fiamma Olimpica non è solo un rito sportivo ma anche l’occasione per tutti di partecipare a un grande momento collettivo in vista dei giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A Taormina la fiamma olimpica e paralimpica emoziona tutti La Fiamma tra le mani, gli occhi lucidi, l’emozione che prende il sopravvento. Francesca Lo Presti, messinese, vive un momento che va oltre lo sport. Cosa avresti provato tu al suo posto E - facebook.com facebook
