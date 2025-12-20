Accanto agli interventi per il rafforzamento della rete stradale, c’è il maxi-cantiere sulla Direttissima Prato - Bologna che proseguirà anche per i prossimi mesi con il potenziamento della linea ferroviaria. L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, è parte del progetto di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico che dovrà garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa. I lavori vertono sull’adeguamento della sagoma dei mezzi di trasporto alle stringenti norme europee, in particolare all’altezza e all’ingombro dei convogli rispetto a quello dei binari e delle gallerie per consentire ai camion di salire direttamente sui treni in quella che si chiama ’autostrada viaggiante’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un’autostrada su rotaia tra Prato e Bologna

