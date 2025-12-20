Una star di The White Lotus entra nel cast della serie live-action di Tomb Raider
Per il franchise di Tomb Raider sono stati mesi particolarmente intensi. I fan hanno appena accolto la seconda stagione della serie animata su Netflix e, durante i The Game Awards, è arrivato anche l’annuncio di due nuovi videogiochi, tra cui il remake del capitolo originale che ha dato il via a tutto. Anche sul fronte live-action le novità non mancano: la serie di Prime Video dedicata a Lara Croft, con Sophie Turner protagonista, ha infatti aggiunto al cast un volto molto noto di The White Lotus. Secondo quanto riportato da Deadline, l’ultimo ingresso nella serie è Jason Isaacs. Al momento non sono emersi dettagli sul personaggio che interpreterà, ma la sua presenza rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per la produzione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
