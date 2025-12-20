una sinistra tutta da podio dei peggiori

L'ultimo podio dei peggiori di questo 2025 è interamente dedicato alla sinistra. Quella che stende i tappeti rossi ai violenti dei centri sociali e prepara la strada al partito islamico. Quella che tifa porti aperti e vuole in galera chi, invece, difende i confini. Quella che ha sposato la dottrina woke e per non disturbare gli islamici si batte per cancellare il Natale. Una sinistra anti occidentale che non fa il bene del nostro Paese. Ma partiamo dal terzo posto. Le toghe sfidano il governo liberando Mohamed Shahin, l'imam di Torino che giustifica il 7 ottobre? La sinistra esulta. Dopo il Leoncavallo, il governo sgombera finalmente anche Askatasuna? La sinistra si schiera al fianco degli antagonisti, contro la legge e contro la legalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A DiMartedì il sempre lucido Pierluigi Bersani ha risposto per le rime ad una Premier irresponsabile che ha dipinto la sinistra tutta come "violenta": "Sono di sinistra quelli che minacciano di morte È come se dicessi che sono di destra quelli che hanno messo l - facebook.com facebook