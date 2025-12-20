Una circolare apre agli artisti di Gaza | ora portateli in Italia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di lavoro intenso, ostinato, spesso invisibile, per garantire a giovani artisti e musicisti di Gaza la possibilità di continuare a studiare, creare, dare voce a un popolo sotto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

una circolare apre agli artisti di gaza ora portateli in italia

© Cms.ilmanifesto.it - Una circolare apre agli artisti di Gaza: ora portateli in Italia

Leggi anche: Abbordaggio Flotilla, Elisa in lacrime lancia appello a Meloni: “Ora portateli voi gli aiuti a Gaza, la gente sta morendo” – VIDEO

Leggi anche: Il progetto “Itarts” per dare agli artisti risorse per prosperare: ora la tournée mondiale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

circolare apre agli artistiCircolo degli artisti a Roma quando riapre? - Avevano spento la musica nel 2015: una storia di rifiuti pericolosi e pure di affitti non pagati al Campidoglio. ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.