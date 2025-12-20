un weekend per scoprire tutti i presepi di savignano

Il Dolce Natale di Savignano va per presepi. Domani alle 15 l’appuntamento sarà con il presepe vivente dei bambini e delle famiglie dell’asilo Vittorio Emanuele nella chiesa di Santa Lucia. Il pomeriggio dei presepi farà tappa anche a San Giovanni in Compito con la visita guidata combinata al museo archeologico, alla pieve romanica e al presepe Sparaventi, ormai tradizionale rappresentazione a cura della famiglia Sparaventi. La visita, a cura della cooperativa Koinè avrà una durata di due ore circa e sarà seguita alle 17 dalla degustazione di castagne e vin brulè. Sarà inoltre possibile accedere al mercatino degli artigiani allestito nel cortile della parrocchia dalle 10 alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

