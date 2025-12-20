Un weekend per scoprire tutti i presepi di Savignano
Il Dolce Natale di Savignano va per presepi. Domani alle 15 l’appuntamento sarà con il presepe vivente dei bambini e delle famiglie dell’asilo Vittorio Emanuele nella chiesa di Santa Lucia. Il pomeriggio dei presepi farà tappa anche a San Giovanni in Compito con la visita guidata combinata al museo archeologico, alla pieve romanica e al presepe Sparaventi, ormai tradizionale rappresentazione a cura della famiglia Sparaventi. La visita, a cura della cooperativa Koinè avrà una durata di due ore circa e sarà seguita alle 17 dalla degustazione di castagne e vin brulè. Sarà inoltre possibile accedere al mercatino degli artigiani allestito nel cortile della parrocchia dalle 10 alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Babbo Natale sulla slitta, doni e presepi viventi: il weekend a Savignano
Leggi anche: Savignano apre al "Natale al Cesare" tra vin brulé, doni e tour dei presepi
Un weekend per scoprire tutti i presepi di Savignano; Natale nei borghi del Lazio: magia, luci e mercatini da scoprire fino al 6 gennaio; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Eventi di Natale 13 e 14 dicembre nelle Marche: mercatini, sagre, concerti, e feste del fine settimana..
Un weekend per scoprire tutti i presepi di Savignano - Domani alle 15 l’appuntamento sarà con il presepe vivente dei bambini e delle famiglie dell’asilo Vittorio Emanuele nella chiesa di Santa Lucia. ilrestodelcarlino.it
Cosa fare a Catania nel weekend: 'Perfetti sconosciuti' e Beatrice Arnera a teatro, presepi viventi e mercatini di Natale - Ecco tutti gli appuntamenti del fine settimana in programma a Catania e provincia: è il Natale ad essere già quasi totalmente protagonista ... cataniatoday.it
Un weekend di mercatini, presepi e spettacoli: la provincia di Cuneo si veste di Natale - Dal 13 al 14 dicembre in Granda tanti appuntamenti per famiglie: dagli incontri con Babbo Natale alle fiere gastronomiche, dai concerti alle esposizioni di arte sacra ... targatocn.it
Hai già un’idea per questo weekend Da Pubblistore ne trovi tante, tutte insieme. Idee regalo, nuovi arrivi e occasioni che vale la pena scoprire dal vivo, con prezzi che restano sempre una piacevole sorpresa. Questo weekend ti aspettiamo nei negozi Pubblis - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.