un sorriso sospeso con bimbo tu consegnati i tanti doni raccolti

Il Consiglio comunale di Medicina ha aderito all’iniziativa solidale "Un Sorriso Sospeso" promossa dall’associazione Bimbo Tu, con l’obiettivo di raccogliere doni destinati alle bambine e ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali bolognesi. Un gesto semplice ma significativo, capace di portare calore e conforto durante il periodo natalizio. La risposta della comunità medicinese è stata straordinaria: piccoli e grandi hanno partecipato con generosità consegnando i regali al banchetto dedicato alla raccolta nei giorni dedicati. Inoltre, anche numerose associazioni e realtà del territorio hanno aderito attivamente, contribuendo così al successo dell’iniziativa: sono stati infatti raccolti otto scatoloni contenenti centinaia di regali nuovi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

