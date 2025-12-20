Un Professore 4 si farà? Le anticipazioni sulla nuova stagione con Alessandro Gassmann

Si è conclusa la terza stagione di “ Un Professore 3 “, la fiction campione d’ascolti di Rai1 con protagonisti Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Sulla scia del successo dell’ultima puntata milioni di appassionati e telespettatori si domandano: “ci sarà una quarta stagione?”. Ecco quello che sappiamo! Un Professore 4 ci sarà?. Il gran finale di “ Un Professore 3 ” ha incollato alla tv 3.492.000 spettatori con uno share del 21.8% confermandosi ancora una volta una delle fiction più amate e seguite dal pubblico di Rai1. Numeri importanti per la coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy giunta alla terza stagione suddivisa in sei prime serate trasmesse in prime time su Rai 1 per la regia di Andrea Rebuzzi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Un Professore 4 si farà? Le anticipazioni sulla nuova stagione con Alessandro Gassmann Leggi anche: Un Professore 3: stasera su Rai 1 ricomincia la serie con Alessandro Gassmann professore di filosofia Leggi anche: Un professore, la serie con Alessandro Gassmann torna con la terza stagione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un professore 4 si farà? Le indiscrezioni. Un Professore 4 si farà: quando andrà in onda la quarta stagione?/ Confermata la data di inizio riprese - I fan già non vedono l'ora di scoprire le anticipazioni del possibile nuovo capitolo. ilsussidiario.net

