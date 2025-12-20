Un presepe scomodo sulla pace apparente
CORTONA Un presepe che non consola ma interroga. Anche quest’anno dalla chiesa monumentale di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio di Cortona arriva un messaggio forte, volutamente scomodo, capace di rompere l’immagine rassicurante e tradizionale del Natale. È il " Presepe Scomodo ", che sarà presentato oggi alle 11, l’allestimento controcorrente voluto da don Ottorino Cosimi e dalla comunità parrocchiale, che trasforma il tempo delle feste in un’occasione di riflessione sulla cruda attualità. Accanto al presepe tradizionale sull’altare, trova spazio una nuova installazione artistica che affronta senza filtri il tema della guerra, una delle principali ferite del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
