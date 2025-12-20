Un premio per i titolari delle carte-fedeltà delle Farmacie Comunali di Arezzo
Arezzo, 20 dicembre 2025 – . La scadenza per riscattare i punti accumulati nel corso del biennio 2024-2025 è fissata per mercoledì 31 dicembre che sarà l’ultimo giorno utile per recarsi nelle otto farmacie diffuse tra città e frazioni dove usufruire di sconti o scegliere tra i prodotti presenti nel catalogo “Futuro Verde”. A partire da giovedì 1 gennaio, infatti, il saldo verrà azzerato e ripartirà una nuova raccolta. La carta-fedeltà è stata sottoscritta gratuitamente da quasi tredicimila cittadini che, come gesto di riconoscenza per la fiducia e gli acquisti effettuati negli ultimi mesi, potranno ora convertire i punti accumulati in premi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Molti servizi delle farmacie comunali di Arezzo sono prenotabili con un click
Leggi anche: Sociale, farmaci di 'fascia C' scontati: l'iniziativa delle farmacie comunali cascinesi
Un premio per i titolari delle carte-fedeltà delle Farmacie Comunali di Arezzo - La scadenza per riscattare i punti accumulati nel corso nel biennio 2024- lanazione.it
I due titolari hanno tutto da dimostrare, mentre lo spagnolo ha stupito nell'ultima gara di Moto2 tanto da salire sulla M1 come premio: è anche caldeggiato da Gino Borsoi - facebook.com facebook
Montefiore dell’ Aso, consegnato al titolare della Imac il Premio Aspromonte x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.