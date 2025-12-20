Il nuovo anno di Un Posto al Sole si apre con una crisi tra una coppia amatissima della soap. Cosa succederà Le trame del nuovo anno di Un Posto al Sole si fanno sempre più avvincenti, con una serie di avvenimenti inaspettati, che cambieranno gli equilibri tra diversi personaggi. Ci saranno diversi colpi di scena totalmente inaspettati. Un Posto al Sole spoiler ([email protected])-lopinionista.it Nelle scorse puntate della soap abbiamo visto crescere le tensioni tra Marina, Roberto e Gennaro Gagliotti, con l’uomo andato completamente in panico, dopo l’arresto Okoro. Il grande timore di Gagliotti è che l’uomo possa fare il suo nome e farlo finire sotto processo, poiché coinvolto nei suoi crimini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Un Posto al Sole, il 2026 si apre con un crisi: la rottura tra la coppia più amata

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni: il pubblico può esultare, torna la coppia più amata

Leggi anche: Un Posto al Sole Anticipazioni 4 dicembre 2025: Marina in crisi, con Alice si mette male!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aeroitalia apre base a Genova, voli quotidiani per Roma dal 2026; Dove andare al caldo a gennaio 2026: le mete da sogno tra mare, relax e sole d’inverno; Nel 2026 sarà record di fondi Ue per promuovere il cibo Made in Europe; Da Google agli agenti: ecco come cambierà ancora nel 2026 l’AI nel search.

In Un posto al sole si è aperta una nuova pagina poliziesca. Mentre Gennaro sta per sparare al caporale, ecco che arriva la polizia ad arrestare l’uomo. Di @ardigiorgio x.com

In Un posto al sole si è aperta una nuova pagina poliziesca. Mentre Gennaro sta per sparare al caporale, ecco che arriva la polizia ad arrestare l’uomo. Di Annarita Digiorgio - facebook.com facebook