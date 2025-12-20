Entro il 2027 una nuova sede dell’Istituto Auxologico a Cesano Maderno: prenderà il posto del vecchio supermercato Lidl di via Lazio, sulla Nazionale dei Giovi, al confine con Bovisio Masciago. Qui, la Fondazione Auxologico Irccs realizzerà una nuova realtà sanitaria poliambulatoriale dotata di apparecchiature diagnostiche di alto livello tecnologico. La nuova sede si integrerà nella vasta rete di Auxologico, già presente in Brianza con il centro diagnostico, di riabilitazione e medicina dello sport di Meda, oltre alle numerose sedi ospedaliere e ambulatoriali nell’area milanese e non solo. Il presidente di Auxologico, Mario Colombo, ha espresso all’amministrazione la volontà di operare in sinergia con le strutture sanitarie pubbliche del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un polo della salute a Cesano. Apre la nuova sede dell’Auxologico

