Un passo indietro sulle auto elettriche che non risolve i problemi
La decisione della Commissione europea di eliminare il divieto di vendere auto con motore termico dal 2035 accontenta le case automobilistiche, ma non basterà a superare la grave crisi del settore. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: L’Ue fa un passo indietro sulle auto elettriche: il futuro è a benzina?
Leggi anche: Auto elettriche: l'Italia è così indietro, che gli altri Paesi stanno già passando alla fase post-incentivi
Automotive, Ue verso rinvio stop motori termici nel 2035. Gli scenari; Auto 2035: restano veicoli benzina e diesel con ibride ed elettriche. Emissioni da ridurre del 90%; Auto, l’UE fa marcia indietro: spazio per i motori tradizionali anche dopo il 2035, ‘sì’ ai bio-carburanti; L’Ue fa un passo indietro sulle auto elettriche: il futuro è a benzina?.
Un passo indietro sulle auto elettriche che non risolve i problemi - La decisione della Commissione europea di eliminare il divieto di vendere auto con motore termico dal 2035 accontenta le case automobilistiche, ma non basterà a superare la grave crisi del settore. internazionale.it
L’Ue fa un passo indietro sulle auto elettriche: il futuro è a benzina? - Dopo l’annuncio della revisione delle regole per il 2035, rimane spazio per i combustibili fossili, ma il futuro dell’automotive è elettrico ... quifinanza.it
Auto elettriche nel 2035: l'Europa pronta ad una marcia indietro - Auto elettriche 2035, il momento tanto auspicato dall'Unione per il passaggio definitivo alle elettriche potrebbe cambiare, vediamone i motivi principali. notizie.it
