Un momento di serenità per i piccoli pazienti della pediatria al San Giuseppe di Empoli

EMPOLI – Una mattina diversa, fatta di sorrisi e di maglie azzurre, ha animato la pediatria – e non solo – dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Una rappresentanza dell’Empoli Fc ha fatto visita ieri (19 dicembre) ai piccoli ricoverati portando doni semplici ma molto attesi: cappellini di lana per bambine e bambini e piccoli panettoni da portare a casa per le feste. Per il reparto anche una maglia ufficiale dell’Empoli, consegnata incorniciata come segno di vicinanza e riconoscenza. A incontrare i bambini e le famiglie sono stati i calciatori Franco Carboni, Andrea Ghion, Gabriele Guarino e Ismael Konate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

