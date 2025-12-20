Un mezzo urta e danneggia la passerella sulla rotonda a Nichelino | traffico temporaneamente interrotto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Danneggiata la passerella alla rotonda di Largo delle Alpi a Nichelino. L’ha segnalato un testimone che questa mattina, sabato 20 dicembre, ha subito allertato la polizia locale. Sul posto sono intervenuti due equipaggi. Gli agenti hanno accertato il danneggiamento di una parte del pannello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

