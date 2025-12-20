Un intervento da 8 milioni Oltre 40 attività commerciali

Alla fine della fiera il nuovo Mercato del Piano costerà 8,6 milioni di euro e ospiterà 44 attività commerciali: 20 tricole, 16 operatori commerciali vari (macellati, gastonomie, panettieri ecc) e 8 pescherie. Certo non sono i numeri di un tempo, ma la crisi globale del commercio ha messo in ginocchio molte attività, comprese quelle anconetane. Le pescherie, tanto per fare un esempio, all’inizio del progetto erano di più, ma nel frattempo 4 licenze si sono perse per strada. Le amministrazioni locali a parole puntano a spingere il recupero delle attività artigianali e delle botteghe, ma poi accolgono con tutti i salamelecchi del caso la grande distribuzione; al posto dell’attuale mercato, ad esempio, sorgerà un altro centro commerciale, per non parlare dell’e-commerce, vedi Amazon, pronto a partire a Jesi, che sta mettendo in crisi il commercio al dettaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

