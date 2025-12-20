Un caso di influenza aviaria in un volatile nel Canavese l' AslTo4 | La situazione è sotto controllo
Positivo all'influenza aviaria un volatile di un gruppo di avicoli ornamentali (prevalentemente oche e anatre) della zona sud-occidentale del Canavese. Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 dicembre il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
