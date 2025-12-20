un bimbo di 10 anni muore scalando una parete rocciosa in val venosta

AGI - Un ragazzino di 10 anni è morto ieri sera a Laudes, in Val Venosta, in Alto Adige dopo essere precipitato mentre stava scalando una parete di roccia. L' incidente si è verificato verso le ore 17. Il bambino era in compagnia di un amico assieme al quale prima di scalare la parete di roccia avevano giocato al vicino parco giochi. Il tragico esito e i soccorsi. Il bambino, precipitato dalla parete, è morto sul posto. Illeso l'amico. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e la Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Agi.it

