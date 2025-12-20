Un bel pomeriggio di educazione ambientale.

Nel Mese dell’Albero si è svolto l’appuntamento "Mettiamo a dimora le piante", realizzato in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Fornacette e pensato per avvicinare i più piccoli al rispetto della natura attraverso un’esperienza diretta e concreta, capace di unire gioco, scoperta e apprendimento all’aria aperta. La prima parte delle attività si è svolta presso il Parco "La Collinetta", dove le alunne e gli alunni della sezione Scoiattoli della scuola dell’infanzia "L’Isola dei Colori" hanno partecipato alla messa a dimora di nuovi alberi, contribuendo attivamente e imparando quanto sia importante prendersi cura degli spazi verdi del proprio territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

