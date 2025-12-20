Un bel pomeriggio di educazione ambientale
Nel Mese dell’Albero si è svolto l’appuntamento "Mettiamo a dimora le piante", realizzato in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Fornacette e pensato per avvicinare i più piccoli al rispetto della natura attraverso un’esperienza diretta e concreta, capace di unire gioco, scoperta e apprendimento all’aria aperta. La prima parte delle attività si è svolta presso il Parco "La Collinetta", dove le alunne e gli alunni della sezione Scoiattoli della scuola dell’infanzia "L’Isola dei Colori" hanno partecipato alla messa a dimora di nuovi alberi, contribuendo attivamente e imparando quanto sia importante prendersi cura degli spazi verdi del proprio territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Educazione ambientale per i giovani: per AIGAE la natura è spazio di “formazione del carattere”
Leggi anche: Educazione ambientale: i bambini protagonisti della pulizia degli arenili
Un bel pomeriggio di educazione ambientale.
Un bel pomeriggio di educazione ambientale - Nel Mese dell’Albero si è svolto l’appuntamento "Mettiamo a dimora le piante", realizzato in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Fornacette e pensato per avvicinare i più piccoli ... lanazione.it
Venerdì 28 novembre bambine e bambini hanno partecipato a un pomeriggio di educazione ambientale mettendo a dimora nuovi alberi e seminando piantine al Parco “La Collinetta” e al CEA di Fornacette: comune.calcinaia.pi.it/novita/un-pome… x.com
Politica come educazione: incontro di confronto nella Diocesi Si è svolto ieri pomeriggio un momento di riflessione e approfondimento che ha riunito i sindaci e i presidenti dei consigli comunali della Diocesi, alla presenza del Vescovo Monsignor Gualtiero Isa - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.