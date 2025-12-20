Un Babbo Natale ‘rock&blues’ Esplodono i riff dei ’Guitar Shots’

Un sabato ricco di musica, quello di oggi, per gli eventi natalizi a Guastalla. Alle 18 nella ex chiesa di San Francesco, in centro, la Pro loco propone un concerto con protagonisti giovani talenti locali del mondo delle sette note. Si tratta di ‘Songs for a Gentle Winter’ con le esibizioni di Matteo Salzano, Margherita Zerbini, Angelica Alfieri, Giuseppe Anversa e Davide Salzano. Il gruppo propone riarrangiamenti originali in un dialogo tra folk, jazz e soul. Un evento concepito come un ‘abbraccio caldo nel silenzio dell’inverno’, ispirato dallo scorrere lento del Po. Alla stessa ora, ma in Galleria Gonzaga, viene proposto ‘FraKasso’, jam session autogestita dai ragazzi del Progetto Giovani e del Progetto Rischio, pensata come occasione di ritrovo per i giovani di Guastalla e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

