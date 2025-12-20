Pet therapy, carezze e sorrisi hanno caratterizzato l’ultimo anno nel reparto di Oncologia dell’Ospedale Bellaria, dove il progetto “4 zampe per la vita” è entrato stabilmente a far parte del percorso di cura a partire da gennaio 2025. Animali appositamente addestrati, cani e gatti, hanno preso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Un anno di pet therapy all’Ospedale Bellaria: "laureati" 30 dogtors al fianco dei pazienti

Leggi anche: Pet therapy reale: l'ospedale apre le porte agli amici a quattro zampe dei pazienti

Leggi anche: La 'pet-therapy' in terapia intensiva: l'innovativo progetto avviato all'ospedale di Jesi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Un anno di pet therapy all’Ospedale Bellaria: "laureati" 30 dogtors al fianco dei pazienti - Un anno di pet therapy in Oncologia a Bologna: 30 animali premiati per il loro ruolo nelle cure e dal 2026 le visite raddoppiano due volte a settimana ... bolognatoday.it