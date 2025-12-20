Un anno di pet therapy all’Ospedale Bellaria | laureati 30 dogtors al fianco dei pazienti
Pet therapy, carezze e sorrisi hanno caratterizzato l’ultimo anno nel reparto di Oncologia dell’Ospedale Bellaria, dove il progetto “4 zampe per la vita” è entrato stabilmente a far parte del percorso di cura a partire da gennaio 2025. Animali appositamente addestrati, cani e gatti, hanno preso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
