Un altro veicolo contromano sulla Statale 36 | paura nel tunnel del Barro Il video

Nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre, alle ore 20, si è verificato un altro episodio di veicolo contromano sulla Statale 36, precisamente nel tunnel del Barro. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra gli utenti della strada e le autorità. La situazione evidenzia ancora una volta la pericolosità di tali comportamenti e la necessità di interventi per garantire la sicurezza di tutti. Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video

Paura e pericolo per un altro veicolo contromano sulla Statale 36. L'ultimo caso in ordine di tempo è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre, alle ore 20.15, lungo la tratta nella galleria del Monte Barro, in direzione sud da Lecco verso Milano. Più di una persona ha visto una.

Ancora un'auto contromano in autostrada, un morto e due feriti sulla Torino-Bardonecchia - Morta la moglie dell'88enne che ha fatto inversione: lui è in gravi condizioni, il conducente dell'altro veicolo è ferito in modo più lieve. rainews.it

L'auto si sarebbe ribaltata colpendo un altro veicolo con bambini - facebook.com facebook

