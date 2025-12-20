Ultimo weekend prima della festa Ecco la mappa delle attrazioni
di Marco Corsi MONTEVARCHI A Montevarchi tante iniziative nell’ultimo week end che precede il Natale, con appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, allo spettacolo e alla solidarietà. Un programma pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e che, anche quest’anno, sta riscuotendo un ampio consenso, come dimostrano la partecipazione e l’apprezzamento espressi dalla cittadinanza nelle scorse settimane. Ieri sera ha riscosso un grande successo il tradizionale Concerto di Natale "Gaudete", che ha visto protagonista la Polifonica San Lorenzo nella Chiesa del Santissimo Redentore, insieme al Coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
