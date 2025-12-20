Ultimo match del 2025 C’è Figline Valdarno

Nell’ultima fatica del 2025, l’ Elettromeccanica Angelini Cesena, domani alle 18 farà visita a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, formazione guidata da coach Chiappafreddo e costruita per disputare un campionato di vertice nel torneo di pallavolo di serie B1 femminile. Obiettivo che per il momento è pienamente raggiunto, dal momento che le toscane navigano col vento a favore in terza posizione. Le bianconere arrivano alla trasferta dopo la sconfitta al tiebreak con Montespertoli e, con 8 punti all’attivo, occupano il penultimo posto del girone, in piena zona rossa della classifica. Per le toscane, appunto terze in classifica con 22 punti, sarà invece l’occasione per cercare il riscatto dopo la sconfitta maturata contro Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

