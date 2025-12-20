Ultimo appuntamento con Zelig On le anticipazioni di domenica 21 dicembre

Domenica 21 dicembre, in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento con "Zelig On". Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Ospite della serata: Federico Basso.. In studio, nel corso della quinta puntata, si alterneranno: Alice Redini, Andrea Di Marco, Antonello Taurino, Aurelio Sechi, Chiara Lippi, Davide Spadolà, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Giovanni D'Angella, Marco Colonna, Max Pieriboni, Max Samaritani, Nando Prati, Nikolas Albanese, Senso D'Oppio, Vincenzo Albano, Vincenzo Comunale, Virgigno. Un cast composto da nuove proposte al debutto e da nomi già noti al pubblico, con una significativa presenza femminile, pronti a sperimentare linguaggi e stili differenti.

