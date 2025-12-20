Ultimissime Juve LIVE | infortunio Cabal non scenderà in campo contro la Roma Paratici torna in Serie A? Le news

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE – 20 dicembre 2025

Paratici torna in Serie A? Un club italiano sulle sue tracce: pronto un contratto di 5 anni per l'ex Juventus.

Luce Milik, riecco il gruppo Juve: l'assurdo incubo infortunio può finire così; Bremer è tornato: il post social fa impazzire i tifosi Juve!; Bologna-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano.

Juventus-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - Serata da big match all'Allianz Stadium: Juventus e Roma si sfidano sabato 20 dicembre 2025 alle 20.

Napoli-Juve, la gara degli infortuni: Lobotka ko, chi sta peggio tra Conte e Spalletti, formazioni da inventare - Il big match tra Napoli e Juventus condizionato dagli infortuni. sport.virgilio.it

Roma, Dovbyk lavora ancora a parte: difficile vederlo nei convocati per la Juve - 45 (LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) è sempre più difficile. sport.sky.it

Ultimissime di formazione su #JuveRoma Le probabili scelte x.com

Ultimissime di formazione su Juve Roma Le probabili scelte - facebook.com facebook

