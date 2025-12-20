Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di SABATO 20 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 19 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 18 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 20 DICEMBRE. Calciomercato Inter, nuova pista armena per il centrocampo: primi contatti e numeri da top. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: tutti gli aggiornamenti all’indomani della sconfitta con il Bologna! Le ultime sul mercato

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: tutti gli aggiornamenti in vista della partita contro il Como! Le ultime sul modulo e sulle tattiche di Chivu

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: le novità sui nerazzurri all’indomani della sconfitta con il Napoli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; Inter ko, rigori surreali! Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa. Le dichiarazioni; Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Calciomercato live oggi: Inter-Diouf, Asllani al Torino, Milan e Boniface vicinissimi, Arsenal 78 milioni per Eze, niente Juventus per....

DIRETTA: Bologna-Inter LIVE! Formazioni, cronaca e tutti gli aggiornamenti della semifinale della Supercoppa Italiana - Inter è la seconda semifinale della Supercoppa italiana; chi vince troverà in finale il Napoli che ha sconfitto il Milan. goal.com