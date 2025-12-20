Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 19 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 18 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 19 DICEMBRE. Chivu a Mediaset: «Mi prendo il coraggio di chi ha voluto calciare i rigori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: nerazzurri KO ai rigori col Bologna ed eliminati dalla Supercoppa Italiana

Leggi anche: Bologna Inter 1-1 (4-3 dcr): i nerazzurri di Chivu disastrosi dal dischetto ed eliminati dalla Supercoppa

Leggi anche: E’ il Bologna dei miracoli: Inter ko ai rigori, ora Supercoppa italiana contro il Napoli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alle 18:00 Genoa-, tutto quello che c'è da sapere; Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Genoa-Inter: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

bologna-inter 4-3 dcr - Bastoni, Barella e Bonny sbagliano dal dischetto: i rossoblù nonostante gli errori di Moro e Miranda trovano la qualificazione dopo l'1- gazzetta.it