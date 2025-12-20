Ucraina Zelensky e l’allarme | Polonia nel mirino di Putin

Zelensky: se Ucraina sconfitta, Russia inevitabilmente arriverà in Polonia - Il presidente Volodymyr Zelensky da Varsavia ha esortato all'unità tra l'Ucraina e la Polonia, sostenendo che ... notizie.tiscali.it

Zelensky, passo indietro sulla Nato. Come si potrà «blindare» l'Ucraina contro altri attacchi di Putin? E cosa farà l'Italia? - Per scoraggiare future aggressioni da parte di Putin si punta su forniture di armi, sviluppo dell’industria e una clausola sul modello dell’Articolo 5. msn.com

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #19dicembre #Ucraina #Kiev #Zelensky #Putin #Europa #PapaLeoneXIV #Mattarella #Gaza #Israele #Hamas #Scuola #Anziani - facebook.com facebook

Ucraina, Zelensky e Ue: Putin contro tutti alla conferenza di fine anno x.com

