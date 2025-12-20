Ucraina Zelensky e l’allarme | Polonia nel mirino di Putin
(Adnkronos) – Dopo l'Ucraina, la Russia attaccherà la Polonia. E' l'allarme che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa scattare a Varsavia, nell'incontro con il presidente polacco Karol Nawrocki. "A volte ci sono momenti difficili nelle nostre società, ma come presidenti dobbiamo definire politiche che ci mantengano uniti. Senza la nostra indipendenza, Mosca si spingerà inevitabilmente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
