Ucraina | Ue presta 90 miliardi a Kiev Salta l’uso degli asset russi Meloni | Scelta responsabile

L'Ucraina potrà resistere all'aggressione russa grazie ad un prestito da 90 miliardi di euro garantito dal margine del bilancio Ue. Ovvero, in pratica, eurobond. E' quanto hanno deciso i 27 al Consiglio Europeo, al termine di trattative culminate a notte fonda. L'ipotesi dell'uso dei beni immobilizzati russi, dopo essere stata sbandierata come l'unica possibile sino alla vigilia del vertice, si è invece schiantata contro irremovibilità del Belgio, che ha chiesto garanzie "illimitate" per proteggersi dalle possibili ripercussioni. Secondo Giorgia Meloni, si tratta di "una scelta responsabile" L'articolo Ucraina: Ue presta 90 miliardi a Kiev. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina: Ue presta 90 miliardi a Kiev. Salta l’uso degli asset russi. Meloni: “Scelta responsabile” Leggi anche: Ue, trovato l'accordo: 90 miliardi in prestito a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso» Leggi anche: Dall'Ue prestito da 90 miliardi all'Ucraina e salta l'uso degli asset russi. Meloni: "Prevale il buonsenso" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Perché l’Europa presta 90 miliardi all’Ucraina ma non osa toccare i soldi russi congelati?; Ucraina: Ue presta 90 miliardi a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni: Scelta responsabile; Trattati smontati per i soldi a Zelensky non se servono per sanità e pensioni. Ucraina, dall’Ue 90 mld dopo il passo indietro sugli asset russi (che ne valgono 210) - L’Ue decide per un dietrofront totale rispetto al piano di utilizzare gli asset russi congelati per finanziarie gli aiuti a Kiev. fortuneita.com

Perché l’Europa presta 90 miliardi all’Ucraina ma non osa toccare i soldi russi congelati? - Vertice UE tra paura dei tribunali, rischio euro e veti politici: via libera al prestito a tasso zero per Kyiv, mentre gli asset di Mosca restano intoccabili e il Mercosur slitta ancora ... giornalelavoce.it

Ucraina, l'Ue presterà 90 miliardi a Kiev ma senza usare gli asset russi. Passa la linea dell'Italia - Al vertice Ue, uno dei più lunghi e complessi dell'anno, passa la linea dell'Italia: il prestito all'Ucraina con l'utilizzo ... affaritaliani.it

Tante posizioni sul sostegno all’Ucraina: dall’intransigenza di Baltici e Von der Leyen alle posizioni più sfumate di Germania e Francia, fino all’opposizione ungherese (di Cosimo Caridi, Luana De Micco e Sabrina Provenzani) - facebook.com facebook

Ucraina-Russia, telefonata Meloni-Zelensky: "Italia sostiene piano Usa" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.