Ucraina | Ue presta 90 miliardi a Kiev Salta l’uso degli asset russi Meloni | Scelta responsabile

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ucraina potrà resistere all'aggressione russa grazie ad un prestito da 90 miliardi di euro garantito dal margine del bilancio Ue. Ovvero, in pratica, eurobond. E' quanto hanno deciso i 27 al Consiglio Europeo, al termine di trattative culminate a notte fonda. L'ipotesi dell'uso dei beni immobilizzati russi, dopo essere stata sbandierata come l'unica possibile sino alla vigilia del vertice, si è invece schiantata contro irremovibilità del Belgio, che ha chiesto garanzie "illimitate" per proteggersi dalle possibili ripercussioni. Secondo Giorgia Meloni, si tratta di "una scelta responsabile" L'articolo Ucraina: Ue presta 90 miliardi a Kiev. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

