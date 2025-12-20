L’Unione europea ha approvato un pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 90 miliardi di euro. Il prestito viene garantito dal bilancio europeo per i prossimi due anni, accantonando quindi la proposta basata sugli asset russi congelati. Decisione questa che è stata sostenuta dal governo Meloni. “Quando abbiamo detto che non si possono usare i beni congelati russi per aiutare l’Ucraina, l’abbiamo detto perché c’era il rischio che mancasse una base giuridica e quindi poi l’Italia, con gli altri Paesi europei, dovesse garantire un eventuale restituzione a Mosca di quei soldi. Abbiamo tutelato il cittadino italiano”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita all’ospedale Regina Margherita di Torino per la cerimonia dedicata “ai bambini del mondo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “No agli asset russi per aiutare Kiev”

Leggi anche: Ucraina, accordo Ue sui fondi a Kiev. Addio agli asset russi, arriva un prestito da 90 miliardi

Leggi anche: Asset russi congelati, l’Europa accelera: svolta storica per aiutare Kiev

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Asset russi, Tajani: Sì a congelamento ma perplessità su uso per Kiev; Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Ucraina, ipotesi debito congiunto: tensione Meloni-Merz. Salvini: “No agli espropri”.

Ucraina, Tajani: "No agli asset russi per aiutare Kiev. Abbiamo tutelato gli italiani" - (LaPresse) L'Unione europea ha approvato un pacchetto di aiuti per l'Ucraina da 90 miliardi di euro. stream24.ilsole24ore.com