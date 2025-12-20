Il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha dichiarato di aver colpito e distrutto due caccia russi Su-27 presso l’ aeroporto di Belbek, in Crimea occupata. L’operazione, secondo quanto riferito dalle autorità di Kiev, avrebbe preso di mira velivoli pronti per missioni di combattimento e infrastrutture chiave dello scalo militare. In una nota ufficiale, l’SBU ha riferito che uno dei Su-27 si trovava sulla pista di rullaggio, completamente carico di munizioni e pronto per una sortita operativa. Il velivolo sarebbe stato distrutto prima del decollo. Nel comunicato non vengono indicati data e ora precise dell’attacco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, SBU rivendica attacco in Crimea: distrutti due caccia russi Su-27

